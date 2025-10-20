Видео
Украина заключает контракт на 25 систем Patriot — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:50
обновлено: 12:10
Украина готовит контракт на 25 систем Patriot — Зеленский рассказал о деталях
Системы ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украина готовится заключить масштабный контракт на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot, которые являются приоритетным запросом от Вооруженных Сил и Воздушных Сил Украины. Однако, четкие сроки их поставки пока неизвестны. 

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

Когда Украине передадут системы Patriot

По словам главы государства, проект имеет долгосрочный характер. Эти комплексы будут передавать поэтапно, в зависимости от производственных мощностей и графиков изготовления. В то же время президент подчеркнул, что в США могут скорректировать график поставок, чтобы Украина получила ПВО-комплексы быстрее.

"Мы понимаем, какие европейские страны могут нам предоставить этот приоритет очереди. Есть больше в этом вопросе позитива, сейчас работаем, чтобы получить необходимые решения. У каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Это говорит, что если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили", — сообщил Зеленский.

За какие средства Украина будет покупать системы Patriot

Президент сообщил, что главным источником финансирования закупки Patriot планируется сделать замороженные российские активы, которые партнеры готовятся направить на поддержку украинской обороны.

Кроме этого, Украина рассматривает другие финансовые механизмы в рамках 28 двусторонних соглашений по безопасности, заключенных с союзниками.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО Украине.

Также Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров в Вашингтоне.

Владимир Зеленский Европейский союз США ПВО Patriot
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
