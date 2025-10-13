Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Зеленский призвал ускорить поставки ПВО — у России есть план

Зеленский призвал ускорить поставки ПВО — у России есть план

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:53
Зеленский призвал союзников быстрее принять решение по ПВО и ракетам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров принять решение о поставках систем противовоздушной обороны и ракет в "ближайшие недели", подчеркнув, что именно это может защитить критическую энергетическую инфраструктуру от целенаправленного террора. По словам главы государства, цель кремлевского диктатора Владимира Путина — психологически давить на украинцев до наступления зимы.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Читайте также:

Зеленский просит ускорить поставки средств ПВО Украине

"До зимы Путин хочет этим террором сломать наше сопротивление. Мы не должны этого допустить. Поэтому я прошу вас в парламентах и правительствах отстаивать более сильную ПВО и ракеты, которые нам нужны. Решение по системам и ракетам нужны в ближайшие недели. Россия должна понять — терроризировать страны безнаказанно не получится", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что вчера второй раз за два дня общался с президентом США Дональдом Трампом и обсуждал конкретные потребности: противовоздушные средства, систему Patriot, крылатые ракеты Tomahawk, поставки энергооборудования и меры по прекращению покупки нефти у страны-агрессора партнерами. В разговоре с американским лидером Зеленский отдельно коснулся программы PURL, объяснив, что именно благодаря ей удается покупать американское оружие, в частности ракеты для систем Patriot.

Зеленский отметил, что даже аргументы внутриполитического характера не могут преобладать над интересами безопасности.

"Даже если венгры говорят, что это поможет на выборах, это подрывает безопасность их страны и Европы. Для Путина каждый миллиард важен. Нельзя быть частью свободного мира и финансировать тех, кто хочет его уничтожить", — подчеркнул президент.

Напомним, о российских планах по атакам по энергосистеме Украины высказался также глава МИД Андрей Сибига.

Россия не прекращает атаки на энергообъекты — сегодня произошло экстренное отключение электроэнергии в двух областях Украины.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, как Россия готовится бить по энергетике Украины зимой.

Между тем в ЦПД предупредили, что Россия уже готовит информационную кампанию для психологического давления относительно отключений электроэнергии и коллапса с отопительным сезоном.

Владимир Зеленский электроэнергия ПВО энергосистема Россия PURL
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
