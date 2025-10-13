Графики отключений света — зачем Россия бьет по энергетике

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять на настроения населения. Киев обсудил с партнерами возможную поддержку нашей страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с верховной представительницей ЕС Каей Каллас в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины

"Атакуя энергетику, россияне хотят повлиять на настроения населения. Мы проговорили в деталях нашу возможную поддержку европейскими партнерами", — сказал Сибига.

Так, глава МИД поделился с Каей Каллас конкретным списком потребностей для усиления устойчивости Украины перед зимой. Стороны проговорили сроки поставки соответствующего оборудования.

Напомним, 13 октября в ряде регионов были введены аварийные и почасовые отключения электроэнергии. Они будут отменены после стабилизации ситуации.

В то же время в ЦПД предупредили, что россияне готовят фейки о якобы "неготовности Украины к зиме". Такие панические настроения будут нагнетать на фоне ударов по энергетической инфраструктуре.