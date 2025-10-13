Аварийные отключения света 13 октября — в каких областях действуют графики

В Украине аварийные отключения — какая ситуация в энергосистеме
Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме в ряде регионов были введены аварийные и почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, 13 октября.
Какова ситуация в энергосистеме Украины
По данным Минэнерго, аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и частично в Кировоградской областях, а также почасовые — в Черниговской. Они будут отменены после стабилизации ситуации.
Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и стабилизировать работу энергосистемы.
Минэнерго призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления - утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
На Запорожской атомной электростанции уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,22 метра, что является достаточным для обеспечения потребностей станции.
