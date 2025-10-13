Видео
Главная Новости дня В Украине аварийные отключения — какая ситуация в энергосистеме

В Украине аварийные отключения — какая ситуация в энергосистеме

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:30
Аварийные отключения света 13 октября — в каких областях действуют графики
Ремонт линии электропередач. Фото: ДТЭК

Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме в ряде регионов были введены аварийные и почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики в понедельник, 13 октября.

Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме Украины

По данным Минэнерго, аварийные отключения действуют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и частично в Кировоградской областях, а также почасовые — в Черниговской. Они будут отменены после стабилизации ситуации.

Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и стабилизировать работу энергосистемы.

Минэнерго призывает граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления - утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

На Запорожской атомной электростанции уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,22 метра, что является достаточным для обеспечения потребностей станции.

Ситуація в енергосистемі 13 жовтня
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, глава Черниговской ОГА рассказал об усилении защиты объектов энергетики в области.

А также мы писали, что в Одессе возможны перебои со светом в течение недели из-за подготовки к зимнему сезону.

Минэнерго электроэнергия электроснабжение ЗАЭС графики отключений света
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
