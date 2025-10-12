Видео
Видео

Россияне бьют по энергетике Черниговщины, защиту усиливают — ОВА

Дата публикации 12 октября 2025 20:06
Враг бьет по подстанциям, но защита продолжается - Андрей Подорван
Ликвидация последствий обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС Черниговщины

Несмотря на постоянные обстрелы, энергетическая инфраструктура Черниговской области имеет надежную защиту. В то же время российские войска целенаправленно атакуют даже небольшие подстанции, пытаясь дестабилизировать энергосистему региона.

Об этом сообщил советник председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Российские войска бьют даже по подстанциям

Жители Черниговской области спрашивают, почему энергетические объекты не удается полностью уберечь от российских атак. По словам Андрея Подорвана, укрепление объектов продолжается постоянно, и именно благодаря этим мерам удалось минимизировать последствия последних ударов. Усиление защиты помогло избежать масштабных повреждений, которые могли бы вызвать серьезные перебои в работе энергосистемы.

"Это неправда, что защиты не было. Она есть, усиливается и будет усиливаться дальше. Но энергообъектов очень много, а россияне бьют даже по небольшим подстанциям", — отметил Подорван.

Он добавил, что ситуация в Черниговской области подобна другим прифронтовым регионам - Харьковской, Полтавской и Одесской. Там также фиксируют регулярные удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на сложные условия, специалисты продолжают работы по укреплению и восстановлению поврежденных объектов.

Напомним, что в Харькове 12 октября произошел мощный взрыв — российская авиация ударила по Немышлянскому району управляемой бомбой, вызвав значительные разрушения.

Ранее мы также информировали, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Киевщины, ранив двух работников компании ДТЭК, которых госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

электроэнергия Чернигов Черниговская ОГА Черниговская область обстрелы сфера энергетики
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
