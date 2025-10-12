Відео
Головна Новини дня Росіяни б’ють по енергетиці Чернігівщини, захист посилюють — ОВА

Росіяни б’ють по енергетиці Чернігівщини, захист посилюють — ОВА

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 20:06
Ворог б’є по підстанціях, але захист триває — Андрій Подорван
Ліквідація наслідків обстрілів. Фото ілюстративне: ДСНС Чернігівщини

Попри постійні обстріли, енергетична інфраструктура Чернігівської області має надійний захист. Водночас російські війська цілеспрямовано атакують навіть невеликі підстанції, намагаючись дестабілізувати енергосистему регіону.

Про це повідомив радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Читайте також:

Російські війська б’ють навіть по підстанціях

Жителі Чернігівської області запитують, чому енергетичні об’єкти не вдається повністю вберегти від російських атак. За словами Андрія Подорвана, укріплення об’єктів триває постійно, і саме завдяки цим заходам вдалося мінімізувати наслідки останніх ударів. Посилення захисту допомогло уникнути масштабних пошкоджень, які могли б спричинити серйозні перебої в роботі енергосистеми.

"Це неправда, що захисту не було. Він є, посилюється і буде посилюватися далі. Але енергооб’єктів дуже багато, а росіяни б’ють навіть по невеликих підстанціях", — зазначив Подорван.

Він додав, що ситуація в Чернігівській області подібна до інших прифронтових регіонів — Харківської, Полтавської та Одеської. Там також фіксують регулярні удари по енергетичній інфраструктурі. Попри складні умови, фахівці продовжують роботи з укріплення та відновлення пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, що у Харкові 12 жовтня стався потужний вибух — російська авіація вдарила по Немишлянському району керованою бомбою, спричинивши значні руйнування.

Раніше ми також інформували, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київщини, поранивши двох працівників компанії ДТЕК, яких госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

електроенергія Чернігів Чернігівська ОДА Чернігівська область обстріли сфера енергетики
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
