Аварійні відключення світла 13 жовтня — в яких областях діють графіки

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі в низці регіонів були запроваджені аварійні та погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики у понеділок, 13 жовтня.

Яка ситуація в енергосистемі України

За даними Міненерго, аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та частково у Кіровоградській областях, а також погодинні — у Чернігівській. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та стабілізувати роботу енергосистеми.

Міненерго закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання — вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,22 метра, що є достатнім для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, очільник Чернігівської ОВА розповів про посилення захисту об'єктів енергетики в області.

А також ми писали, що в Одесі можливі перебої зі світлом протягом тижня через підготовку до зимового сезону.