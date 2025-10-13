Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні аварійні відключення — яка ситуація в енергосистемі

В Україні аварійні відключення — яка ситуація в енергосистемі

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:30
Аварійні відключення світла 13 жовтня — в яких областях діють графіки
Ремонт лінії електропередач. Фото: ДТЕК

Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі в низці регіонів були запроваджені аварійні та погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики у понеділок, 13 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України

За даними Міненерго, аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та частково у Кіровоградській областях, а також погодинні — у Чернігівській. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та стабілізувати роботу енергосистеми.

Міненерго закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання — вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.

На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,22 метра, що є достатнім для забезпечення потреб станції.

Ситуація в енергосистемі 13 жовтня
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, очільник Чернігівської ОВА розповів про посилення захисту об'єктів енергетики в області.

А також ми писали, що в Одесі можливі перебої зі світлом протягом тижня через підготовку до зимового сезону.

Міненерго електроенергія електропостачання ЗАЕС графіки відключень світла
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації