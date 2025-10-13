Аварійні відключення світла 13 жовтня — в яких областях діють графіки

В Україні аварійні відключення — яка ситуація в енергосистемі
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі в низці регіонів були запроваджені аварійні та погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики у понеділок, 13 жовтня.
Яка ситуація в енергосистемі України
За даними Міненерго, аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та частково у Кіровоградській областях, а також погодинні — у Чернігівській. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації.
Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та стабілізувати роботу енергосистеми.
Міненерго закликає громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання — вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на систему.
На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,22 метра, що є достатнім для забезпечення потреб станції.
