Отключение света — Россия готовит новую пропаганду

Поврежденные электросети после обстрелов РФ. Фото: ДТЭК

Российская пропаганда во второй половине октября активизирует кампанию о якобы "неготовности Украины к зиме". Кремлевские медиа будут нагнетать панические настроения на фоне ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации 13 октября.

Реклама

Читайте также:

Какие фейки готовит Россия

В ЦПД предупредили, что с приближением отопительного сезона будут распространяться российские фейки, которые будут нагнетать панические настроения относительно якобы катастрофической ситуации с энергоснабжением и теплоснабжением. Отмечается, что пропагандисты также будут распространять драматические прогнозы об "энергетическом коллапсе", "замерзании городов", "гуманитарной катастрофе" и "массовом оттоке населения", а также "неспособности Украины отвечать на обстрелы энергетики".

"Особый акцент будет делаться на дискредитации украинской власти через обвинения в "некомпетентности", "коррупции в энергетической сфере" и "неспособности защитить граждан". Любые технические проблемы или локальные сбои будут подаваться как "доказательства системного провала государства"", — говорится в сообщении.

Также в ЦПД отметили, что параллельно российские ресурсы будут пытаться создать впечатление, что "единственным решением" для Украины является капитуляция и прекращение сопротивления, чтобы "спасти людей от холодной зимы". Цель кампании — деморализовать украинское население, подорвать доверие к власти и создать давление на международных партнеров относительно "гуманитарного решения конфликта".

Кроме того, ожидается, что накануне принятия 20-го пакета санкций ЕС российская пропаганда будет наращивать усилия по дискредитации как самих санкционных ограничений, так и механизма трансатлантической координации. Традиционно Кремль будет распространять нарративы о якобы "неэффективности санкций" и пытаться провоцировать разногласия внутри ЕС.

Также Центр прогнозирует новую волну манипуляций и фейков вокруг ситуации на Запорожской АЭС, спекуляций на теме "милитаризации Европы", попытки дискредитировать решение ЕС о сбивании российских самолетов и дронов, а также попытки россиян повлиять на выборы в Нидерландах и тому подобное.

Напомним, ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что россияне готовят фейки, что украинцы якобы планируют "провокацию под чужим флагом".

Также мы писали, что 3 октября россияне сообщали, что якобы уничтожили 20 украинских грузовиков с ударными беспилотниками и "ликвидировали" 60 военных ВСУ. На самом деле оккупанты ударили по грузовикам, которые перевозили зерновые культуры.