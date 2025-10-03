Видео
Фейк о "грузовиках ВСУ с БпЛА" — что на самом деле уничтожила РФ

Фейк о "грузовиках ВСУ с БпЛА" — что на самом деле уничтожила РФ

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 22:41
В ЦПД опровергли фейк об "уничтоженных фурах ВСУ с беспилотниками"
Российские военные. Фото: росСМИ

Центр противодействия дезинформации опроверг очередную информационную манипуляцию россиян. Там заявили, якобы "Искандеры-М" и дроны-камикадзе "Герань-2" уничтожили 20 украинских грузовиков с ударными беспилотниками и "ликвидировали" 60 военных ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПД в Facebook в пятницу, 3 октября.

Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ - фото 1
Пост ЦПД Фото: скриншот

ЦПД опровергло фейк россиян

"На самом деле, по данным Черниговской областной прокуратуры, в результате атаки были повреждены и уничтожены грузовики, которые перевозили зерновые культуры.Из-за атаки погиб 47-летний водитель гражданского транспорта", — говорится в сообщении.

Таким образом, вымышленная история об "уничтоженной технике ВСУ" является ничем иным, как попыткой оправдать очередной удар по гражданской инфраструктуре и скрыть гибель мирного человека.

Более того, даже опубликованные российской стороной "доказательства" демонстрируют именно гражданский транспорт, без каких-либо признаков военных грузовиков или присутствия украинских военных.

Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ - фото 2
ЦПД опровергло фейк. Фото: ЦПИ

Напомним, что ранее в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что российская пропаганда запустила очередной фейк, направленный против Украины. На этот раз официальный спикер МИД РФ Мария Захарова озвучила версию, якобы Киев готовит так называемую "провокацию под чужим флагом" — атаку на государства НАТО с последующими обвинениями в адрес Москвы.

А также кремлевские пропагандисты недавно разгоняли тему "угроз от НАТО". Российская разведка заявила, что якобы войска Альянса планируют сосредоточиться в Одесской области, чтобы оказать давление на Приднестровье.

фейки пропаганда война в Украине Россия ЦПД
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
