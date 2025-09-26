В РФ распространяют фейк о намерении Украины нанести удар по НАТО российскими дронами

Мария Захарова. Фото: росСМИ

Россияне распространяют новую дезинформацию об Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинцы планируют "провокацию под чужим флагом": атаковать страны НАТО и обвинить в этом Россию.

Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По словам Захаровой, Украина отремонтирует российские дроны, нанесет ими удар по транспортным хабам НАТО, которые располагаются в Польше и Румынии, а затем проведет "дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву и развязать вооруженный конфликт между РФ и НАТО".

Скриншот сообщения Марии Захаровой/Telegram

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивают, что такие заявления Россия часто делает, чтобы подготовить почву для собственных ударов и заранее переложить вину на Украину.

"Кремль снова пытается запугать Европу "Третьей мировой" и создать образ агрессора из Украины, оправдывая собственные действия", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно росСМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что в Одесской области с целью запугивания Приднестровья будут находиться подразделения НАТО. Также пропагандисты добавили, что первая группа военных уже прибыла в Одессу.

Ранее россияне распространили информацию о том, что Министерство иммиграции Канады требует у украинских мужчин справки об освобождении от военной службы. Такие слухи не соответствуют действительности.