В РФ распространяют фейк о намерении Украины нанести удар по НАТО российскими дронами

"Провокация под чужим флагом" — новый фейк РФ об Украине
Россияне распространяют новую дезинформацию об Украине. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинцы планируют "провокацию под чужим флагом": атаковать страны НАТО и обвинить в этом Россию.
Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Какие фейковые слухи разгоняет РФ об Украине
По словам Захаровой, Украина отремонтирует российские дроны, нанесет ими удар по транспортным хабам НАТО, которые располагаются в Польше и Румынии, а затем проведет "дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москву и развязать вооруженный конфликт между РФ и НАТО".
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности подчеркивают, что такие заявления Россия часто делает, чтобы подготовить почву для собственных ударов и заранее переложить вину на Украину.
"Кремль снова пытается запугать Европу "Третьей мировой" и создать образ агрессора из Украины, оправдывая собственные действия", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно росСМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что в Одесской области с целью запугивания Приднестровья будут находиться подразделения НАТО. Также пропагандисты добавили, что первая группа военных уже прибыла в Одессу.
Ранее россияне распространили информацию о том, что Министерство иммиграции Канады требует у украинских мужчин справки об освобождении от военной службы. Такие слухи не соответствуют действительности.
