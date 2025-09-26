В РФ поширюють фейк про намір України завдати удару по НАТО російськими дронами

Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Росіяни поширюють нову дезінформацію про Україну. Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українці планують "провокацію під чужим прапором": атакувати країни НАТО та звинуватити в цьому Росію.

Про це в п'ятницю, 26 вересня, повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Які фейкові чутки розганяє РФ про Україну

За словами Захарової, Україна відремонтує російські дрони, завдасть ними удару по транспортних хабах НАТО, які розташовуються в Польщі та Румунії, а потім проведе "дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити в усьому Москву та розв'язати озброєний конфлікт між РФ і НАТО".

Скриншот повідомлення Марії Захарової/Telegram

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошують, що такі заяви Росія часто робить, щоб підготувати ґрунт для власних ударів і заздалегідь перекласти провину на Україну.

"Кремль знову намагається залякати Європу "Третьою світовою" і створити образ агресора з України, виправдовуючи власні дії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно росЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що в Одеській області з метою залякування Придністров'я перебуватимуть підрозділи НАТО. Також пропагандисти додали, що перша група військових уже прибула до Одеси.

Раніше росіяни поширили інформацію про те, що Міністерство імміграції Канади вимагає в українських чоловіків довідки про звільнення від військової служби. Такі чутки не відповідають дійсності.