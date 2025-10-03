У ЦПД спростували фейк про "знищені фури ЗСУ з безпілотниками"

Російські військові. Фото: росЗМІ

Центр протидії дезінформації спростував чергову інформаційну маніпуляцію росіян. Там заявили, нібито "Іскандери-М" та дрони-камікадзе "Герань-2" знищили 20 українських вантажівок із ударними безпілотниками та "ліквідували" 60 військових ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі ЦПД у Facebook у п'ятницю, 3 жовтня.

Пост ЦПД. Фото: скриншот

ЦПД спростувало фейк росіян

"Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Через атаку загинув 47-річний водій цивільного транспорту", — говориться у повідомленні.

Таким чином, вигадана історія про "знищену техніку ЗСУ" є нічим іншим, як спробою виправдати черговий удар по цивільній інфраструктурі та приховати загибель мирної людини.

Ба більше, навіть опубліковані російською стороною "докази" демонструють саме цивільний транспорт, без будь-яких ознак військових вантажівок чи присутності українських військових.

ЦПД спростувало фейк. Фото: ЦПД

Нагадаємо, що раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований проти України. Цього разу офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила версію, нібито Київ готує так звану "провокацію під чужим прапором" — атаку на держави НАТО з подальшими звинуваченнями на адресу Москви.

А також кремлівські пропагандисти нещодавно розганяли тему "загроз від НАТО". Російська розвідка заявила, що нібито війська Альянсу планують зосередитися в Одеській області, аби чинити тиск на Придністров’я.