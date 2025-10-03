Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ

Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:41
У ЦПД спростували фейк про "знищені фури ЗСУ з безпілотниками"
Російські військові. Фото: росЗМІ

Центр протидії дезінформації спростував чергову інформаційну маніпуляцію росіян. Там заявили, нібито "Іскандери-М" та дрони-камікадзе "Герань-2" знищили 20 українських вантажівок із ударними безпілотниками та "ліквідували" 60 військових ЗСУ. 

Про це повідомили у пресслужбі ЦПД у Facebook у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама
Читайте також:
Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ - фото 1
Пост ЦПД. Фото: скриншот

ЦПД спростувало фейк росіян

"Насправді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, внаслідок атаки було пошкоджено та знищено вантажівки, які перевозили зернові культури. Через атаку загинув 47-річний водій цивільного транспорту", — говориться у повідомленні.

Таким чином, вигадана історія про "знищену техніку ЗСУ" є нічим іншим, як спробою виправдати черговий удар по цивільній інфраструктурі та приховати загибель мирної людини.

Ба більше, навіть опубліковані російською стороною "докази" демонструють саме цивільний транспорт, без будь-яких ознак військових вантажівок чи присутності українських військових.

Фейк про "вантажівки ЗСУ з дронами" — що насправді знищила РФ - фото 2
ЦПД спростувало фейк. Фото: ЦПД

Нагадаємо, що раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що російська пропаганда запустила черговий фейк, спрямований проти України. Цього разу офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила версію, нібито Київ готує так звану "провокацію під чужим прапором" — атаку на держави НАТО з подальшими звинуваченнями на адресу Москви.

А також кремлівські пропагандисти нещодавно розганяли тему "загроз від НАТО". Російська розвідка заявила, що нібито війська Альянсу планують зосередитися в Одеській області, аби чинити тиск на Придністров’я. 

фейки пропаганда війна в Україні Росія ЦПД
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації