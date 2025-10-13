Відео
Україна
Головна Новини дня Українців попередили про нові фейки з боку РФ — чого стосуються

Українців попередили про нові фейки з боку РФ — чого стосуються

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:40
Відключення світла — Росія готує нову пропаганду
Пошкоджені електромережі після обстрілів РФ. Фото: ДТЕК

Російська пропаганда у другій половині жовтня активізує кампанію про нібито "неготовність України до зими". Кремлівські медіа нагнітатимуть панічні настрої на тлі ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації 13 жовтня. 

Читайте також:

Які фейки готує Росія

У ЦПД попередили, що з наближенням опалювального сезону поширюватимуться російські фейки, які нагнітатимуть панічні настрої щодо нібито катастрофічної ситуації з енергопостачанням та теплопостачанням. Зазначається, що пропагандисти також поширюватимуть драматичні прогнози про "енергетичний колапс", "замерзання міст", "гуманітарну катастрофу" та "масовий відтік населення", а також "нездатності України відповідати на обстріли енергетики".

"Особливий акцент робитиметься на дискредитації української влади через звинувачення в "некомпетентності", "корупції в енергетичній сфері" та "неспроможності захистити громадян". Будь-які технічні проблеми чи локальні збої подаватимуться як "докази системного провалу держави"", — йдеться у повідомленні. 

Також у ЦПД зазначили, що паралельно російські ресурси намагатимуться створити враження, що "єдиним рішенням" для України є капітуляція та припинення опору, щоб "врятувати людей від холодної зими". Мета кампанії — деморалізувати українське населення, підірвати довіру до влади та створити тиск на міжнародних партнерів щодо "гуманітарного вирішення конфлікту".

Крім того, очікується, що напередодні ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС російська пропаганда нарощуватиме зусилля з дискредитації як самих санкційних обмежень, так і механізму трансатлантичної координації. Традиційно Кремль поширюватиме наративи про нібито "неефективність санкцій" та намагатиметься провокувати розбіжності всередині ЄС.

Також Центр прогнозує нову хвилю маніпуляцій і фейків навколо ситуації на Запорізькій АЕС, спекуляцій на темі "мілітаризації Європи", спроби дискредитувати рішення ЄС про збиття російських літаків і дронів, а також намагання росіян вплинути на вибори в Нідерландах тощо.

Нагадаємо, раніше в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що росіяни готують фейки, що українці нібито планують "провокацію під чужим прапором".

Також ми писали, що 3 жовтня росіяни повідомляли, що нібито знищили 20 українських вантажівок з ударними безпілотниками та "ліквідували" 60 військових ЗСУ. Насправді окупанти вдарили по вантажівках, які перевозили зернові культури. 

опалювальний сезон фейки електроенергія зима пропаганда війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
