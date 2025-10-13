Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удари РФ по енергетиці — Сибіга пояснив, чого хоче Росія

Удари РФ по енергетиці — Сибіга пояснив, чого хоче Росія

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:22
Графіки відключень світла — навіщо Росія б'є по енергетиці
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України, аби вплинути на настрої населення. Київ обговорив з партнерами можливу підтримку нашої країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з верховною представницею ЄС Каєю Каллас у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Удари по енергетичній інфраструктурі України

"Атакуючи енергетику, росіяни хочуть вплинути на настрої населення. Ми проговорили в деталях нашу можливу підтримку європейськими партнерами", — сказав Сибіга. 

Так, очільник МЗС поділився із Каєю Каллас конкретним списком потреб для посилення стійкості України перед зимою. Сторони проговорили терміни постачання відповідного обладнання.

Нагадаємо, 13 жовтня в низці регіонів були запроваджені аварійні та погодинні відключення електроенергії. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Водночас у ЦПД попередили, що росіяни готують фейки про нібито "неготовність України до зими". Такі панічні настрої нагнітатимуть на тлі ударів по енергетичній інфраструктурі.

Андрій Сибіга електроенергія обстріли війна в Україні відключення світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації