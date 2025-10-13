Графіки відключень світла — навіщо Росія б'є по енергетиці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Росія атакує енергетичну інфраструктуру України, аби вплинути на настрої населення. Київ обговорив з партнерами можливу підтримку нашої країни.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з верховною представницею ЄС Каєю Каллас у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удари по енергетичній інфраструктурі України

"Атакуючи енергетику, росіяни хочуть вплинути на настрої населення. Ми проговорили в деталях нашу можливу підтримку європейськими партнерами", — сказав Сибіга.

Так, очільник МЗС поділився із Каєю Каллас конкретним списком потреб для посилення стійкості України перед зимою. Сторони проговорили терміни постачання відповідного обладнання.

Нагадаємо, 13 жовтня в низці регіонів були запроваджені аварійні та погодинні відключення електроенергії. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації.

Водночас у ЦПД попередили, що росіяни готують фейки про нібито "неготовність України до зими". Такі панічні настрої нагнітатимуть на тлі ударів по енергетичній інфраструктурі.