Зеленский предупредил, к чему готовиться Украине в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что государство одновременно укрепляет оборону объектов энергетики и формирует резервы на случай перебоев с поставками. Украина готовится к сложному отопительному сезону на фоне усиления атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов в понедельник, 6 октября.

Украина готовится к энергетическим вызовам

Глава государства подчеркнул, что Россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую энергосистему, поэтому правительство принимает комплексные меры для подготовки к зиме. В частности, речь идет о защите объектов газодобычи и накоплении необходимых финансовых ресурсов для импорта топлива в случае необходимости.

"Все это защитить будет сложно. Поставленная задача — параллельно иметь деньги на закупку, импорт газа. Мы понимаем, какой объем денег нужен и считаем, что будем готовы. Что будет с электричеством сегодня — мне сложно сказать. Будем защищать", — подчеркнул Зеленский.

Первоочередной задачей остается восстановление поврежденных объектов, расширение возможностей генерации и повышение устойчивости критической инфраструктуры. Зеленский отметил, что государство готовится к любым сценариям, в частности к возможным масштабным атакам в зимний период.

Напомним, что украинцев предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением из-за новых массированных атак России по объектам критической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 5 октября российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Украины, после чего начались аварийно-восстановительные работы.