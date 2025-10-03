В Україні можливі перебої зі світлом — заява нардепки

Жінка зі свічко. Фото: Freepik

Українців закликають готуватися до чергових перебоїв зі світлом. Внаслідок масований російських атак по критичній інфраструктурі можливі блекаути.

Про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народа" Юлія Гришина в ефірі День.LIVE.

В Україні можливі перебої зі світлом

Народна депутатка закликала мешканців країни, завчасно підготуватися до можливих відключень світла. Крім того, Гришина також порадила місцевій владі вже зараз шукати кошти на закупівлю генераторів для громад.

"Потрібно готуватися до перебоїв, бо вони будуть. Потрібні генератори, місцева влада має шукати кошти. Ми як депутати привозимо партії генераторів і для наших лікарень, і для наших шкіл. Кожен на своєму місці має працювати над тим, щоб генератори були і готуватися до цих обстрілів. На жаль, це буде і ми маємо бути до цього готовими", — сказала народна депутатка.

Зазначимо, що внаслідок російський обстрілів мешканці декількох областей залишилися без світла.

А також стало відомо, що в ніч проти 3 жовтня російські окупанти завдали найбільш масованого удару по газовій промисловості України від початку повномасштабної війни.