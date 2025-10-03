Росія завдала наймасованішого удару по газовидобувній інфраструктурі

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 3 жовтня Росія здійснила наймасштабнішу атаку по газовидобувних об'єктах України від початку повномасштабної війни. Пошкоджено інфраструктуру на Харківщині та Полтавщині.

Про це повідомили у компанії "Нафтогаз Україна".

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру

Як стало відомо, окупанти випустили 60 дронів та 35 ракет, серед яких значна частина — балістичні. Частину ворожих цілей вдалося знищити, однак багато з них досягли об'єктів.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що атака не мала жодного військового сенсу й була спрямована виключно на підрив енергетичної безпеки країни та зрив опалювального сезону.

"Цілеспрямований терор проти цивільних об'єктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку", — повідомив він.

За його словами, значна частина об'єктів зазнала пошкоджень, а деякі зруйновані критично. Наразі на місцях працюють аварійні служби Нафтогазу, ДСНС та інші фахівці, щоб ліквідувати наслідки удару.

Нагадаємо, в ніч проти 3 жовтня російська армія застосувала проти Україні майже 300 БпЛА різних типів.

А також стало відомо, що протягом доби ворог завдав понад 600 ударів по Запорізькій області. Постраждала цивільна інфраструктура.