Главная Новости дня РФ осуществила крупнейшую атаку по газовой промышленности Украины

РФ осуществила крупнейшую атаку по газовой промышленности Украины

Ua en ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:15
Россия нанесла самый массированный удар по газодобывающей инфраструктуре
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 3 октября Россия осуществила самую масштабную атаку по газодобывающим объектам Украины с начала полномасштабной войны. Повреждена инфраструктура в Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в компании "Нафтогаз Украины".

Читайте также:

Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру

Как стало известно, оккупанты выпустили 60 дронов и 35 ракет, среди которых значительная часть — баллистические. Часть вражеских целей удалось уничтожить, однако многие из них достигли объектов.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий подчеркнул, что атака не имела никакого военного смысла и была направлена исключительно на подрыв энергетической безопасности страны и срыв отопительного сезона.

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, которые используются для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой", — сообщил он.

По его словам, значительная часть объектов получила повреждения, а некоторые разрушены критически. Сейчас на местах работают аварийные службы Нафтогаза, ГСЧС и другие специалисты, чтобы ликвидировать последствия удара.

Напомним, в ночь на 3 октября российская армия применила против Украины почти 300 БпЛА различных типов.

А также стало известно, что в течение суток враг нанес более 600 ударов по Запорожской области. Пострадала гражданская инфраструктура.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
