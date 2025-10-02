Відео
Головна Новини дня В Україні сталося знеструмлення у кількох областях — що відомо

В Україні сталося знеструмлення у кількох областях — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:33
Атаки дронів пошкодили енергооб’єкти — в кількох областях відключення
Електрик лагодить мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Внаслідок нічних атак ударних російських безпілотників кілька областей України залишились без електропостачання. Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Читайте також:

В Україні виникли проблеми з електропостачанням через російські атаки

Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, пріоритет надається підключенню об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального сектору.

Паралельно тривають ремонти та відновлення пошкоджених об’єктів енергетики, а також реалізується комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи системи. В окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Міненерго повідомило, що підготовка до зимового сезону триває. Виконуються ремонти та модернізація на енергооб’єктах, накопичуються запаси необхідного обладнання, посилюється захист критичної інфраструктури.

Повідомлення від Міненерго. Фото: Міненерго

Водночас у міністерстві закликали населення раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, в Україні в кількох областях оприлюднили графіки відключення світла і пояснили, коли їх застосовуватимуть.

Також директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, чому Україна не надто готова до проходження зимового періоду та у чому є загроза.

Міненерго електроенергія обстріли енергетика відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
