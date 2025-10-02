Атаки дронів пошкодили енергооб’єкти — в кількох областях відключення

В Україні сталося знеструмлення у кількох областях — що відомо
Внаслідок нічних атак ударних російських безпілотників кілька областей України залишились без електропостачання. Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
В Україні виникли проблеми з електропостачанням через російські атаки
Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, пріоритет надається підключенню об’єктів критичної інфраструктури та житлово-комунального сектору.
Паралельно тривають ремонти та відновлення пошкоджених об’єктів енергетики, а також реалізується комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи системи. В окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.
Міненерго повідомило, що підготовка до зимового сезону триває. Виконуються ремонти та модернізація на енергооб’єктах, накопичуються запаси необхідного обладнання, посилюється захист критичної інфраструктури.
Водночас у міністерстві закликали населення раціонально споживати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, щоб уникнути додаткового навантаження на енергосистему.
