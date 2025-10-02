Видео
Україна
В Украине произошло обесточивание в нескольких областях

В Украине произошло обесточивание в нескольких областях

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:33
Атаки дронов повредили энергообъекты — в нескольких областях отключения
Электрик чинит сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В результате ночных атак ударных российских беспилотников несколько областей Украины остались без электроснабжения. Самая сложная ситуация сейчас наблюдается на Сумщине и Черниговщине. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Читайте также:

В Украине возникли проблемы с электроснабжением из-за российских атак

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, приоритет отдается подключению объектов критической инфраструктуры и жилищно-коммунального сектора.

Параллельно продолжаются ремонты и восстановление поврежденных объектов энергетики, а также реализуется комплекс мероприятий для обеспечения стабильной работы системы. В отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

Минэнерго сообщило, что подготовка к зимнему сезону продолжается. Выполняются ремонты и модернизация на энергообъектах, накапливаются запасы необходимого оборудования, усиливается защита критической инфраструктуры.

Сообщение от Минэнерго. Фото: Минэнерго

В то же время в министерстве призвали население рационально потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы утром и вечером, чтобы избежать дополнительной нагрузки на энергосистему.

Напомним, в Украине в нескольких областях обнародовали графики отключения света и объяснили, когда их будут применять.

Также директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, почему Украина не слишком готова к прохождению зимнего периода и в чем есть угроза.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
