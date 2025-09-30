Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Готова ли Украина к отопительному сезону — какие прогнозы

Готова ли Украина к отопительному сезону — какие прогнозы

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 08:37
Готова ли Украина к зиме — что прогнозируют
Девушка греется. Иллюстративное фото: Freepik

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, какая сейчас ситуация в Украине с подготовкой к отопительному сезону. В частности, он объяснил, имеет ли Украина запасы газа для прохождения зимнего периода.

Обо всем этом Владимир Омельченко рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Насколько Украина готова к зиме и есть ли запасы газа

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что запасы газа еще не гарантируют стабильной работы системы, ведь состояние труб и коммуникаций является неудовлетворительным.

"Я бы не брал на себя ответственность говорить, что на 90% все города готовы (к отопительному сезону. — Ред.). У нас тысячи городов, и кто их проверял? Готовность — это же не только запасы угля и природного газа. Это же еще состояние коммуникаций, состояние труб, сетей в этих городах. У меня нет стопроцентной уверенности, что там все очень хорошо", — сказал Омельченко.

В то же время он отметил, что в подземные хранилища закачали 13,2 млрд кубов газа — больше, чем ожидалось. Однако докупать все равно придется, но уже зимой (когда цены на спотовых рынках вырастут).

"Что касается запасов газа, то действительно 13,2 млрд кубов газа не хватит на зиму. Но с другой стороны я прогнозировал, что закачают меньше. Потому что в принципе у нас очень сложная была ситуация с финансированием, но деньги нашли.

Но все же думаю, что мы не останемся без газа. Главное — сохранить нашу инфраструктуру от ударов врага", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Недавно депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ответил, удастся ли обеспечить жителей Херсона теплом этой зимой.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, готова ли Украина к новому отопительному сезону.

отопительный сезон зима электроснабжение газ батерея
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации