Готова ли Украина к зиме — что прогнозируют

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, какая сейчас ситуация в Украине с подготовкой к отопительному сезону. В частности, он объяснил, имеет ли Украина запасы газа для прохождения зимнего периода.

Насколько Украина готова к зиме и есть ли запасы газа

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что запасы газа еще не гарантируют стабильной работы системы, ведь состояние труб и коммуникаций является неудовлетворительным.

"Я бы не брал на себя ответственность говорить, что на 90% все города готовы (к отопительному сезону. — Ред.). У нас тысячи городов, и кто их проверял? Готовность — это же не только запасы угля и природного газа. Это же еще состояние коммуникаций, состояние труб, сетей в этих городах. У меня нет стопроцентной уверенности, что там все очень хорошо", — сказал Омельченко.

В то же время он отметил, что в подземные хранилища закачали 13,2 млрд кубов газа — больше, чем ожидалось. Однако докупать все равно придется, но уже зимой (когда цены на спотовых рынках вырастут).

"Что касается запасов газа, то действительно 13,2 млрд кубов газа не хватит на зиму. Но с другой стороны я прогнозировал, что закачают меньше. Потому что в принципе у нас очень сложная была ситуация с финансированием, но деньги нашли.

Но все же думаю, что мы не останемся без газа. Главное — сохранить нашу инфраструктуру от ударов врага", — отметил директор энергетических программ Центра Разумкова.

