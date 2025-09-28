Видео
Україна
Готова ли Украина к отопительному сезону — заявление Свириденко

Готова ли Украина к отопительному сезону — заявление Свириденко

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 23:45
Отопительный сезон 2025 - готово ли правительство
Юлия Свириденко. Фото: Telegram премьер-министра

До 15 октября Украина планирует завершить все процедуры, которые позволят начать отопительный сезон. Особое внимание к прифронтовым регионам.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в воскресенье, 28 сентября.

Свириденко
Сообщение Юлии Свириденко. Фото: скриншот

Как правительство готовится к отопительному сезону

"Россияне продолжают обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру. Реакция в таких случаях должна быть быстрая, свет и тепло должны быть обеспечены, независимо от обстоятельств и действий врага", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера в Чернигове состоялось заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону.

"Стабильное прохождение отопительного сезона — ключевая тема. Заслушали доклады ответственных государственных органов и председателей ОГА о состоянии подготовки к зиме. Ожидаем до 15 октября завершения всех процедур", — говорит Свириденко.

Также на этой неделе правительство поручило обеспечить бесперебойное снабжение газа и электроэнергии предприятиям, которые формируют систему жизнеобеспечения в прифронтовых громадах.

Проверяется готовность "Пунктов несокрушимости".

"Создаем возможности для подготовки к зиме на уровне громад. ОСМД и ЖСК могут использовать "Доступные кредиты 5-7-9%" для установки собственных альтернативных источников энергии. Работаем над улучшением доступа к программе", — добавила премьер.

Напомним, недавно сообщалось, что отопительный сезон в Украине под угрозой.

Также мы писали, что будет с тарифами во время нынешнего отопительного сезона.

отопительный сезон Украина Юлия Свириденко правительство энергетика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
