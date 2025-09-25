Малые города Украины рискуют остаться без тепла - Виктория Гриб

Народный депутат Виктория Гриб. Фото: Facebook Виктории Гриб

Малые города Украины оказались на грани отопительного кризиса из-за долгов теплокоммунэнерго. Многие населенные пункты рискуют не начать отопительный сезон вовремя из-за отсутствия государственных компенсаций и накопленных задолженностей за газ и электроэнергию.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Малые города Украины рискуют остаться без тепла

"Долги достигают сотен миллионов гривен и ставят предприятия на грань банкротства. Города, как Лозовая, уже присылают письма в Кабмин и профильные министерства с сообщением, что вовремя запустить отопление будет невозможно", — отметила Гриб.

Она пояснила, что проблема возникла еще в 2021 году, когда был подписан меморандум о запрете повышения тарифов на тепло.

"Для людей это хорошо, ведь не растут счета, но государственные компенсации за разницу в тарифах до сих пор не поступают. В Лозовой сумма этой разницы составляет около 215 миллионов гривен. За газ и электроэнергию долги уже достигают 180 миллионов", — добавила депутат.

Виктория Гриб отметила, что обвинять во всем только обстрелы войны было бы некорректно.

"Необходимо наводить порядок в системе, чтобы предприятия могли работать, ведь они не могут функционировать в убыток. Государство должно думать не только о людях, но и о теплокоммунэнерго", — подчеркнула она.

По словам нардепа, в крупных городах готовность к отопительному сезону достигает около 90%, тогда как в малых и средних городах ситуация остается критической.

Напомним, что ранее мы писали, когда в Украине начнется отопительный сезон 2025-2026 годов и вырастет ли стоимость тепла для населения.

Также стало известно, что в Украине планируются серьезные реформы в сфере централизованного теплоснабжения. Привычная для населения система может отойти в прошлое.