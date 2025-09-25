Відео
Головна Новини дня Депутатка заявила, що опалювальний сезон в Україні під загрозою

Депутатка заявила, що опалювальний сезон в Україні під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:33
Малі міста України ризикують залишитися без тепла - Вікторія Гриб
Народна депутатка Вікторія Гриб. Фото: Facebook Вікторії Гриб

Малі міста України опинилися на межі опалювальної кризи через борги теплокомуненерго. Багато населених пунктів ризикують не розпочати опалювальний сезон вчасно через відсутність державних компенсацій та накопичені заборгованості за газ і електроенергію.

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Малі міста України ризикують залишитися без тепла

"Борги сягають сотень мільйонів гривень і ставлять підприємства на межу банкрутства. Міста, як Лозова, вже надсилають листи до Кабміну та профільних міністерств із повідомленням, що вчасно запустити опалення буде неможливо", — зазначила Гриб.

Вона пояснила, що проблема виникла ще у 2021 році, коли був підписаний меморандум про заборону підвищення тарифів на тепло.

"Для людей це добре, адже не зростають рахунки, але державні компенсації за різницю в тарифах досі не надходять. У Лозовій сума цієї різниці становить близько 215 мільйонів гривень. За газ і електроенергію борги вже сягають 180 мільйонів", — додала депутатка.

Вікторія Гриб наголосила, що звинувачувати у всьому лише обстріли війни було б некоректно.

"Необхідно наводити порядок у системі, щоб підприємства могли працювати, адже вони не можуть функціонувати у збиток. Держава має думати не лише про людей, але й про теплокомуненерго", — підкреслила вона.

За словами нардепки, у великих містах готовність до опалювального сезону сягає близько 90%, тоді як у малих та середніх містах ситуація залишається критичною.

Нагадаємо, що раніше ми писали, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026 років та чи зросте вартість тепла для населення.

Також стало відомо, що в Україні плануються серйозні реформи у сфері централізованого теплопостачання. Звична для населення система може відійти у минуле.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
