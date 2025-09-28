Опалювальний сезон 2025 - чи готовий уряд

Юлія Свириденко. Фото: Telegram прем’єр-міністерки

До 15 жовтня Україна планує завершити всі процедури, які дозволять почати опалювальний сезон. Особлива увага до прифронтових регіонів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у неділю, 28 вересня.

Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Як уряд готується до опалювального сезону

"Росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені, незалежно від обставин та дій ворога", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора в Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

"Стабільне проходження опалювального сезону — ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", — каже Свириденко.

Також цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

Перевіряється готовність "Пунктів незламності".

"Створюємо можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення власних альтернативних джерел енергії. Працюємо над покращенням доступу до програми", — додала прем’єрка.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні під загрозою.

