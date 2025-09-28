Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чи готова Україна до опалювального сезону — заява Свириденко

Чи готова Україна до опалювального сезону — заява Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 23:45
Опалювальний сезон 2025 - чи готовий уряд
Юлія Свириденко. Фото: Telegram прем’єр-міністерки

До 15 жовтня Україна планує завершити всі процедури, які дозволять почати опалювальний сезон. Особлива увага до прифронтових регіонів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у неділю, 28 вересня.

Реклама
Читайте також:
допис
Допис Юлії Свириденко. Фото: скриншот

Як уряд готується до опалювального сезону

"Росіяни продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Реакція у таких випадках має бути швидка, світло і тепло мають бути забезпечені, незалежно від обставин та дій ворога", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора в Чернігові відбулося засідання Штабу з підготовки до опалювального сезону.

"Стабільне проходження опалювального сезону — ключова тема. Заслухали доповіді відповідальних державних органів і голів ОВА щодо стану підготовки до зими. Очікуємо до 15 жовтня завершення всіх процедур", — каже Свириденко.

Також цього тижня уряд доручив забезпечити безперебійне постачання газу та електроенергії підприємствам, які формують систему життєзабезпечення у прифронтових громадах.

Перевіряється готовність "Пунктів незламності".

"Створюємо можливості для підготовки до зими на рівні громад. ОСББ та ЖБК можуть використовувати "Доступні кредити 5-7-9%" для встановлення власних альтернативних джерел енергії. Працюємо над покращенням доступу до програми", — додала прем’єрка.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні під загрозою.

Також ми писали, що буде з тарифами під час цьогорічного опалювального сезону.

опалювальний сезон Україна Юлія Свириденко уряд енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації