Депутат ответил, удастся ли обеспечить Херсон теплом

Депутат ответил, удастся ли обеспечить Херсон теплом

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:59
Депутат ответил, в каких районах Херсона не будет отопления
Мужчина проверяет, включили ли отопление. Иллюстративное фото: Freepik

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил, что в этом отопительном сезоне обеспечить теплом жителей Херсона будет очень сложно из-за ежедневных обстрелов со стороны России. Кроме того, депутат назвал район Херсона, где точно в этом году не будет отопления.

Обо всем этом Сергей Хлань рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 29 сентября.

Читайте также:

Будет ли в этом году отопление у жителей Херсона

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что Херсон находится под ежедневными российскими обстрелами, поэтому централизованно обеспечить город теплом будет очень трудно этой зимой.

В то же время депутат сказал, что в микрорайоне Корабел в этом году точно не будет отопления — там нет газа уже давно, а также отсутствуют свет и вода. Часть людей вынуждена готовить пищу прямо у подъездов.

Хлань отметил, что из этого микрорайона была объявлена обязательная эвакуация. Однако, несмотря на это, часть людей там продолжают жить, а некоторые даже возвращаются туда.

"Конечно надо понимать, что в микрорайоне Корабел — там отопления не будет, потому что там довольно давно нет газа. И люди, которые там остаются, готовят еду у подъездов. Люди там живут в таких условиях. Говорить там об отоплении не очень уместно, потому что там нет воды, света и газа. Отопления там точно не будет", — пояснил депутат.

В частности, он отметил, что очень сложно говорить об отоплении в Херсоне, ведь россияне постоянно наносят удары по городу. Депутат отметил, что российские оккупанты продолжают бить и по инфраструктуре и электросетям.

По словам чиновника, единственный возможный вариант, как можно обеспечить теплом другие районы Херсона — поставить мобильные котельные. Однако и это трудно реализовать под постоянными атаками РФ.

"Оккупанты смогли наладить РЭБы для того, чтобы подтянуть ближе артиллерию. Потому что артиллерия — это 5-7 километров. То есть, они смогли подтянуть артиллерию ближе к Днепру. Они это сделали, потому что обстрелы сейчас продолжаются... КАБы, РСЗО, артиллерия, беспилотники — сейчас вот все это оккупанты применяют по городу Херсону. И город Херсон просто превращается в постоянный взрыв", — пояснил Хлань.

Недавно Премьер-министр Юлия Свириденко ответила, готова ли сейчас Украина к новому отопительному сезону.

А нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк сказал, на сколько процентов города и общины Украины готовы к отопительному сезону.

