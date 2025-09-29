Депутат відповів, в яких районах Херсона не буде опалення

Чоловік перевіряє, чи увімкнули опалення. Ілюстративне фото: Freepik

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що цього опалювального сезону забезпечити теплом жителів Херсона буде дуже складно через щоденні обстріли з боку Росії. Крім того, депутат назвав район Херсона, де точно цьогоріч не буде опалення.

Про все це Сергій Хлань розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 29 вересня.

Чи буде цьогоріч опалення у жителів Херсона

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що Херсон перебуває під щоденними російськими обстрілами, тож централізовано забезпечити місто теплом буде дуже важко цієї зими.

Водночас депутат сказав, що в мікрорайоні Корабел цього року точно не буде опалення — там немає газу вже давно, а також відсутні світло та вода. Частина людей змушена готувати їжу просто біля під’їздів.

Хлань наголосив, що з цього мікрорайону було оголошено обов'язкову евакуацію. Однак, попри це, частина людей там продовжують жити, а деякі навіть повертаються туди.

"Звичайно треба розуміти, що в мікрорайоні Корабел — там опалення не буде, тому що там доволі давно немає газу. І люди, які там залишаються, готують їжу біля під'їздів. Люди там живуть в таких умовах. Казати там про опалення не дуже доречно, бо там немає води, світла та газу. Опалення там точно не буде", — пояснив депутат.

Зокрема, він зазначив, що дуже складно говорити про опалення у Херсоні, адже росіяни постійно завдають ударів по місту. Депутат наголосив, що російські окупанти продовжують бити й по інфраструктурі та електромережах.

За словами посадовця, єдиний можливий варіант, як можна забезпечити теплом інші райони Херсона — поставити мобільні котельні. Проте і це важко реалізувати під постійними атаками РФ.

"Окупанти змогли налагодити РЕБи для того, щоб підтягнути ближче артилерію. Тому що артилерія — це 5-7 кілометрів. Тобто, вони змогли підтягнути артилерію ближче до Дніпра. Вони це зробили, бо обстріли зараз тривають... КАБи, РСЗВ, артилерія, безпілотники — зараз ось все це окупанти застосовують по місту Херсону. І місто Херсон просто перетворюється в постійний вибух", — пояснив Хлань.

Нещодавно Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, чи готова наразі Україна до нового опалювального сезону.

