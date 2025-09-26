Наскільки українські міста готові до зими - дані Сергія Нагорняка

Сергій Нагорняк. Фото: Facebook Сергія Нагорняка

Всі українські міста та громади практично готові до опалювального сезону — на 80–90%. На складах країни наразі є близько 2 мільйонів тонн вугілля, чого вистачить для стабільного проходження зими без перебоїв.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

Наскільки українські міста готові до зими

"Проблем із вугіллям у нас немає", — підкреслив депутат, наголосивши, що підготовка міст до опалювального сезону передбачає перевірку всіх ключових агрегатів, необхідних для подачі тепла та гарячої води у домівки.

Нагорняк також пояснив, що питання боргів теплокомуненерго уряд та регулятор повинні вирішувати окремо, адже "Нафтогаз" постачає газ за спеціальними зниженими тарифами. Він нагадав, що ціна газу для теплокомуненерго майже вдвічі нижча за ринкову.

Як приклад ефективної підготовки депутат навів Черкаси, де громада регулярно інвестує у модернізацію тепломереж і дотримується фінансової дисципліни. Це дозволяє зменшувати втрати енергії та своєчасно розраховуватися за газ.

Нагорняк підкреслив, що впровадження енергоефективних заходів допомагає зменшити борги та уникнути марних витрат, адже значна частина тепла може втрачатися через старі або неутеплені трубопроводи.

За словами нардепа, усі українські громади готуються до нового опалювального сезону відразу після завершення попереднього, і цього року проблем із забезпеченням теплом очікувати не слід.

Нагадаємо, що до цього народна депутатка Вікторія Гриб заявила, що багато населених пунктів ризикують не розпочати опалювальний сезон вчасно через відсутність державних компенсацій та накопичені заборгованості за газ і електроенергію.

Також раніше стало відомо, коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон 2025-2026 років та чи зросте вартість тепла для населення.