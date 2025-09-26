Насколько украинские города готовы к зиме - данные Сергея Нагорняка

Сергей Нагорняк. Фото: Facebook Сергея Нагорняка

Все украинские города и громады практически готовы к отопительному сезону — на 80-90%. На складах страны сейчас есть около 2 миллионов тонн угля, чего хватит для стабильного прохождения зимы без перебоев.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Насколько украинские города готовы к зиме

"Проблем с углем у нас нет", — подчеркнул депутат, отметив, что подготовка городов к отопительному сезону предусматривает проверку всех ключевых агрегатов, необходимых для подачи тепла и горячей воды в дома.

Нагорняк также пояснил, что вопрос долгов теплокоммунэнерго правительство и регулятор должны решать отдельно, ведь "Нафтогаз" поставляет газ по специальным сниженным тарифам. Он напомнил, что цена газа для теплокоммунэнерго почти вдвое ниже рыночной.

В качестве примера эффективной подготовки депутат привел Черкассы, где громада регулярно инвестирует в модернизацию теплосетей и придерживается финансовой дисциплины. Это позволяет уменьшать потери энергии и своевременно рассчитываться за газ.

Нагорняк подчеркнул, что внедрение энергоэффективных мероприятий помогает уменьшить долги и избежать напрасных расходов, ведь значительная часть тепла может теряться из-за старых или неутепленных трубопроводов.

По словам нардепа, все украинские громады готовятся к новому отопительному сезону сразу после завершения предыдущего, и в этом году проблем с обеспечением теплом ожидать не следует.

Напомним, что до этого народный депутат Виктория Гриб заявила, что многие населенные пункты рискуют не начать отопительный сезон вовремя из-за отсутствия государственных компенсаций и накопленных задолженностей за газ и электроэнергию.

Также ранее стало известно, когда в Украине начнется отопительный сезон 2025-2026 годов и вырастет ли стоимость тепла для населения.