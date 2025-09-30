Чи готова Україна до зими — що прогнозують

Дівчина гріється. Ілюстративне фото: Freepik

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, яка наразі ситуація в Україні із підготовкою до опалювального сезону. Зокрема він пояснив, чи має Україна запаси газу для проходження зимового періоду.

Про все це Володимир Омельченко розповів у ефірі День.LIVE.

Наскільки Україна готова до зими та чи є запаси газу

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що запаси газу ще не гарантують стабільної роботи системи, адже стан труб і комунікацій є незадовільним.

"Я б не брав на себе відповідальність казати, що на 90% всі міста готові (до опалювального сезону. — Ред.). У нас тисячі міст, і хто їх перевіряв? Готовність — це ж не тільки запаси вугілля та природного газу. Це ж ще стан комунікацій, стан труб, мереж в цих містах. В мене немає стовідсоткової впевненості, що там все дуже добре", — сказав Омельченко.

Водночас він зауважив, що в підземні сховища закачали 13,2 млрд кубів газу — більше, ніж очікувалось. Проте докуповувати все одно доведеться, але вже взимку (коли ціни на спотових ринках зростуть).

"Що стосується запасів газу, то дійсно 13,2 млрд кубів газу не вистачить на зиму. Але з іншого боку я прогнозував, що закачають менше. Тому що в принципі у нас дуже складна була ситуація з фінансуванням, але гроші знайшли.

Проте все ж думаю, що ми не залишимося без газу. Головне — зберегти нашу інфраструктуру від ударів ворога", — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

