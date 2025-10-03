В Украине возможны перебои со светом — заявление нардепа

Женщина со свечой. Фото: Freepik

Украинцев призывают готовиться к очередным перебоям со светом. Вследствие массированных российских атак по критической инфраструктуре возможны блэкауты.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в эфире День.LIVE.

В Украине возможны перебои со светом

Народный депутат призвала жителей страны, заблаговременно подготовиться к возможным отключениям света. Кроме того, Гришина также посоветовала местным властям уже сейчас искать средства на закупку генераторов для общин.

"Нужно готовиться к перебоям, потому что они будут. Нужны генераторы, местные власти должны искать средства. Мы как депутаты привозим партии генераторов и для наших больниц, и для наших школ. Каждый на своем месте должен работать над тем, чтобы генераторы были и готовиться к этим обстрелам. К сожалению, это будет и мы должны быть к этому готовы", — сказала народный депутат.

Отметим, что в результате российский обстрелов жители нескольких областей остались без света.

А также стало известно, что в ночь на 3 октября российские оккупанты нанесли наиболее массированный удар по газовой промышленности Украины с начала полномасштабной войны.