Атака на енергосистему 5 жовтня — у яких областях складна ситуація

РФ атакувала енергетику — які області знеструмлені
Вночі РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго у неділю, 5 жовтня.
У яких областях пошкоджено енергетику
Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.
Також складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.
"Тут (на Чернігівщині. — Ред.) продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки у Львові частина абонентів залишилась без світла.
Також повідомлялося, що знеструмлена частина Черкащини.
Читайте Новини.LIVE!