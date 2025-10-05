Атака на енергосистему 5 жовтня — у яких областях складна ситуація

Удар по енергосистемі. Фото: Укренерго

Вночі РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у неділю, 5 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис Міненерго. Фото: скриншот

У яких областях пошкоджено енергетику

Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Також складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

"Тут (на Чернігівщині. — Ред.) продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки у Львові частина абонентів залишилась без світла.

Також повідомлялося, що знеструмлена частина Черкащини.