Головна Новини дня РФ атакувала енергетику — які області знеструмлені

РФ атакувала енергетику — які області знеструмлені

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:08
Атака на енергосистему 5 жовтня — у яких областях складна ситуація
Удар по енергосистемі. Фото: Укренерго

Вночі РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у неділю, 5 жовтня.

Читайте також:
Міненерго
Допис Міненерго. Фото: скриншот

У яких областях пошкоджено енергетику

Зокрема, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в обласному центрі та Запорізькому районі.

Також складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. 

"Тут (на Чернігівщині.  Ред.) продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої атаки у Львові частина абонентів залишилась без світла.

Також повідомлялося, що знеструмлена частина Черкащини.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
