Главная Новости дня РФ атаковала энергетику — какие области обесточены

РФ атаковала энергетику — какие области обесточены

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 13:08
Атака на энергосистему 5 октября - в каких областях сложная ситуация
Удар по энергосистеме. Фото: Укрэнерго

Ночью РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 5 октября.

Міненерго
Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

В каких областях повреждена энергетика

В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Также сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

"Здесь (на Черниговщине. — Ред.) продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки во Львове часть абонентов осталась без света.

Также сообщалось, что обесточена часть Черкасской области.

