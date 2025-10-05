Атака на энергосистему 5 октября - в каких областях сложная ситуация

Удар по энергосистеме. Фото: Укрэнерго

Ночью РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 5 октября.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

В каких областях повреждена энергетика

В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.

Также сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

"Здесь (на Черниговщине. — Ред.) продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки во Львове часть абонентов осталась без света.

Также сообщалось, что обесточена часть Черкасской области.