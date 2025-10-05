Атака на энергосистему 5 октября - в каких областях сложная ситуация

РФ атаковала энергетику — какие области обесточены
Ночью РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 5 октября.
В каких областях повреждена энергетика
В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.
Также сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.
"Здесь (на Черниговщине. — Ред.) продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате сегодняшней атаки во Львове часть абонентов осталась без света.
Также сообщалось, что обесточена часть Черкасской области.
