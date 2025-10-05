Отключение света в Черкасской области после атаки РФ 5 октября - что известно

Ночная атака РФ — еще одна область частично осталась без света
В Черкасской области в ночь на 5 октября раздавались взрывы. В результате падения вражеского дрона повреждены линии электропередач.
Об этом сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец в субботу, 5 октября.
Последствия атаки
"Тяжелая ночь. Семь часов тревоги из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ. На Черкасчине работали силы и средства ПВО: 13 российских БпЛА обезвредили", — говорится в сообщении.
Травмированных нет.
Часть абонентов остались без света. Аварийные бригады Облэнерго уже работают. Обследование территории продолжается.
Напомним, в результате ночной атаки без света также осталась часть Львова. В городе вспыхнули масштабные пожары.
Также утром взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.
