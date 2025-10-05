Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ночная атака РФ — еще одна область частично осталась без света

Ночная атака РФ — еще одна область частично осталась без света

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 09:22
Отключение света в Черкасской области после атаки РФ 5 октября - что известно
Ремонт энергосистемы. Фото: ua-energy.org

В Черкасской области в ночь на 5 октября раздавались взрывы. В результате падения вражеского дрона повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец в субботу, 5 октября.

Реклама
Читайте также:
табурець
Сообщение Игоря Табурца. Фото: скриншот

Последствия атаки

"Тяжелая ночь. Семь часов тревоги из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ. На Черкасчине работали силы и средства ПВО: 13 российских БпЛА обезвредили", — говорится в сообщении.

Травмированных нет.

Часть абонентов остались без света. Аварийные бригады Облэнерго уже работают. Обследование территории продолжается.

Напомним, в результате ночной атаки без света также осталась часть Львова. В городе вспыхнули масштабные пожары.

Также утром взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.

Черкасская область дроны война в Украине отключения света атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации