Отключение света в Черкасской области после атаки РФ 5 октября - что известно

В Черкасской области в ночь на 5 октября раздавались взрывы. В результате падения вражеского дрона повреждены линии электропередач.

Об этом сообщил глава местной ОВА Игорь Табурец в субботу, 5 октября.

Последствия атаки

"Тяжелая ночь. Семь часов тревоги из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ. На Черкасчине работали силы и средства ПВО: 13 российских БпЛА обезвредили", — говорится в сообщении.

Травмированных нет.

Часть абонентов остались без света. Аварийные бригады Облэнерго уже работают. Обследование территории продолжается.

Напомним, в результате ночной атаки без света также осталась часть Львова. В городе вспыхнули масштабные пожары.

Также утром взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.