Відключення світла в Черкаській області після атаки РФ 5 жовтня — що відомо

Нічна атака РФ — ще одна область частково залишилась без світла
На Черкащині у ніч на 5 жовтня лунали вибухи. Внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач.
Про це повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець у суботу, 5 жовтня.
Наслідки атаки
"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі — через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ. На Черкащині працювали сили та засоби ППО: 13 російських БпЛА знешкодили", — йдеться в повідомленні.
Травмованих немає.
Частина абонентів залилишась без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють.
Обстеження території триває.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки без світла також залишилась частина Львова. У місті спалахнули масштабні пожежі.
Також зранку вибухи прогриміли в Івано-Франківській області.
