Відключення світла в Черкаській області після атаки РФ 5 жовтня — що відомо

Ремонт енергосистеми. Фото: ua-energy.org

На Черкащині у ніч на 5 жовтня лунали вибухи. Внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець у суботу, 5 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Допис Ігоря Табуреця. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі — через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ. На Черкащині працювали сили та засоби ППО: 13 російських БпЛА знешкодили", — йдеться в повідомленні.

Травмованих немає.

Частина абонентів залилишась без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки без світла також залишилась частина Львова. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Також зранку вибухи прогриміли в Івано-Франківській області.