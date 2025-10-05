Відео
Підтримати ЗСУ
Нічна атака РФ — ще одна область частково залишилась без світла

Нічна атака РФ — ще одна область частково залишилась без світла

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 09:22
Відключення світла в Черкаській області після атаки РФ 5 жовтня — що відомо
Ремонт енергосистеми. Фото: ua-energy.org

На Черкащині у ніч на 5 жовтня лунали вибухи. Внаслідок падіння ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Ігор Табурець у суботу, 5 жовтня.

Читайте також:
табурець
Допис Ігоря Табуреця. Фото: скриншот

Наслідки атаки

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ. На Черкащині працювали сили та засоби ППО: 13 російських БпЛА знешкодили", — йдеться в повідомленні.

Травмованих немає.

Частина абонентів залилишась без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють. 

Обстеження території триває. 

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки без світла також залишилась частина Львова. У місті спалахнули масштабні пожежі.

Також зранку вибухи прогриміли в Івано-Франківській області.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
