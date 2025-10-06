Відео
Ситуація в енергетиці — Зеленський попередив, до чого готуватися

Ситуація в енергетиці — Зеленський попередив, до чого готуватися

Дата публікації: 6 жовтня 2025 15:38
Зеленський попередив, до чого готуватися Україні в енергетиці
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що держава одночасно зміцнює оборону об’єктів енергетики та формує резерви на випадок перебоїв із постачанням. Україна готується до складного опалювального сезону на тлі посилення атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Нідерландів у понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:

Україна готується до енергетичних викликів

Глава держави підкреслив, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергосистему, тому уряд вживає комплексних заходів для підготовки до зими. Зокрема, мова йде про захист об’єктів газовидобутку та накопичення необхідних фінансових ресурсів для імпорту палива в разі потреби.

"Все це захистити буде складно. Поставлене завдання — паралельно мати гроші на закупівлю, імпорт газу. Ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен і вважаємо, що будемо готові. Що буде з електрикою сьогодні — мені складно сказати. Будемо захищати", — наголосив Зеленський.

Першочерговим завданням залишається відновлення пошкоджених об’єктів, розширення можливостей генерації та підвищення стійкості критичної інфраструктури. Зеленський наголосив, що держава готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до можливих масштабних атак у зимовий період.

Нагадаємо, що українців попереджають про можливі перебої з електропостачанням через нові масовані атаки Росії по об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що вночі проти 5 жовтня російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах України, після чого розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
