Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В двух областях ввели экстренные отключения света — детали

В двух областях ввели экстренные отключения света — детали

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 09:33
В Днепропетровской и Донецкой областях отключили электричество
Электрики чинят поврежденные объекты. Фото иллюстративное: ДТЭК

На Днепропетровщине и Донетчине в ночь на 13 октября были введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали перегрузки энергосистемы после массированных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, отметив, что решение принято по команде "Укрэнерго".

Реклама
Читайте также:

Россия обстреливает энергообъекты в Украине

В компании подчеркнули, что ситуация контролируемая, а об изменениях в графике потребителей будут информировать оперативно.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника. Однако российские войска снова обстреляли прифронтовые громады области, используя FPV-дроны, реактивные системы "Град" и артиллерию.

Под огонь попали Никополь, а также Покровская и Мировская громады. В результате атак повреждены по меньшей мере два частных дома. В Покровской громаде Синельниковского района оккупанты попали беспилотником в жилой сектор — там разрушены два дома, повреждены газопровод и линия электропередач.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На местах прилетов работают экстренные службы.

Напомним, также россияне атаковали энергообъекты в Черниговской области. Кроме того, российские войска атакуют энергетиков, которые выезжают на ремонт поврежденных объектов.

электроэнергия Донецкая область Днепропетровская область ДТЭК отключения света
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации