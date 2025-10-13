В Днепропетровской и Донецкой областях отключили электричество

Электрики чинят поврежденные объекты. Фото иллюстративное: ДТЭК

На Днепропетровщине и Донетчине в ночь на 13 октября были введены экстренные отключения электроэнергии. Причиной стали перегрузки энергосистемы после массированных атак на энергообъекты.

Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, отметив, что решение принято по команде "Укрэнерго".

Реклама

Читайте также:

Россия обстреливает энергообъекты в Украине

В компании подчеркнули, что ситуация контролируемая, а об изменениях в графике потребителей будут информировать оперативно.

По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских беспилотника. Однако российские войска снова обстреляли прифронтовые громады области, используя FPV-дроны, реактивные системы "Град" и артиллерию.

Под огонь попали Никополь, а также Покровская и Мировская громады. В результате атак повреждены по меньшей мере два частных дома. В Покровской громаде Синельниковского района оккупанты попали беспилотником в жилой сектор — там разрушены два дома, повреждены газопровод и линия электропередач.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На местах прилетов работают экстренные службы.

Напомним, также россияне атаковали энергообъекты в Черниговской области. Кроме того, российские войска атакуют энергетиков, которые выезжают на ремонт поврежденных объектов.