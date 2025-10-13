У Дніпропетровській та Донецькій областях вимкнули електрику

Електрики лагодять пошкоджені об'єкти. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Дніпропетровщині та Донеччині у ніч на 13 жовтня були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Причиною стали перевантаження енергосистеми після масованих атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК, зазначивши, що рішення ухвалене за командою "Укренерго".

У компанії наголосили, що ситуація контрольована, а про зміни в графіку споживачів інформуватимуть оперативно.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники. Проте російські війська знову обстріляли прифронтові громади області, використовуючи FPV-дрони, реактивні системи "Град" та артилерію.

Під вогонь потрапили Нікополь, а також Покровська та Мирівська громади. У результаті атак пошкоджено щонайменше два приватні будинки. У Покровській громаді Синельниківського району окупанти поцілили безпілотником у житловий сектор — там зруйновано дві оселі, пошкоджено газогін і лінію електропередач.

На щастя, жертв і постраждалих немає. На місцях прильотів працюють екстрені служби.

Нагадаємо, також росіяни атакували енергооб'єкти у Чернігівській області. Окрім того, російські війська атакують енергетиків, які виїжджають на ремонт пошкоджених об'єктів.