Україна
Головна Новини дня У двох областях ввели екстрені відключення світла — яка ситуація

У двох областях ввели екстрені відключення світла — яка ситуація

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 09:33
У Дніпропетровській та Донецькій областях вимкнули електрику
Електрики лагодять пошкоджені об'єкти. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Дніпропетровщині та Донеччині у ніч на 13 жовтня були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Причиною стали перевантаження енергосистеми після масованих атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК, зазначивши, що рішення ухвалене за командою "Укренерго". 

Читайте також:

Росія обстрілює енергооб'єкти в Україні

У компанії наголосили, що ситуація контрольована, а про зміни в графіку споживачів інформуватимуть оперативно.

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники. Проте російські війська знову обстріляли прифронтові громади області, використовуючи FPV-дрони, реактивні системи "Град" та артилерію.

Під вогонь потрапили Нікополь, а також Покровська та Мирівська громади. У результаті атак пошкоджено щонайменше два приватні будинки. У Покровській громаді Синельниківського району окупанти поцілили безпілотником у житловий сектор — там зруйновано дві оселі, пошкоджено газогін і лінію електропередач.

На щастя, жертв і постраждалих немає. На місцях прильотів працюють екстрені служби. 

Нагадаємо, також росіяни атакували енергооб'єкти у Чернігівській області. Окрім того, російські війська атакують енергетиків, які виїжджають на ремонт пошкоджених об'єктів.

 

електроенергія Донецька область Дніпропетровська область ДТЕК відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
