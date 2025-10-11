Відео
Атака на авто Чернігівобленерго — що відомо про загиблих

Дата публікації: 11 жовтня 2025 17:40
РФ вбила енергетиків на Чернігівщині — фото Руслана Дейнеги та Анатолія Савченка
Авто енергетиків, яке атакували дрони РФ 10 жовтня 2025 року. Фото: АТ "Чернігівобленерго"

У Міненерго опублікували світлини загиблих від російської атаки 10 жовтня двох працівників "Чернігівобленерго". Авто, в якому їхали енергетики атакував "Ланцет".

Про це повідомляє Міненерго у суботу, 11 жовтня.

Читайте також:

Деталі атаки

"Ввечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. У цей час ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу "Ланцет", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.

Хто загинув внаслідок атаки

Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні. Лікарі боролися до останнього, але травми були несумісні з життям.

Їхні колеги зазнали поранень. Наразі вони госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога.

Ворог також обстріляв місцеву пожежну команду, яка прибула на місце трагедії.

"Світла пам'ять героям, які до останнього подиху несли світло українцям", — написали в Міненерго.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обговорив атаку на українську енергетику із очільником США Дональдом Трампом.

Також ми писали, де діють графіки відключення електроенергії.

електроенергія Чернігівська область дрони війна в Україні енергетика атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
