Україна
Головна Новини дня В яких областях діють графіки відключення світла — дані Міненерго

В яких областях діють графіки відключення світла — дані Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 14:31
На Чернігівщині діють графіки відключення світла
Електространція. Фото: Міненерго

Наразі в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються. Проте "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом двох черг. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у суботу, 11 жовтня.

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі

"По місту Києву енергетики повернули світло для понад 800 тисяч родин. Є локальні аварії. Енергетики продовжують працювати над точковими заявками. Також цієї ночі ворог вкотре здійснив обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області. На ранок є знеструмлені споживачі на Одещині", — йдеться в повідомленні.

Водночас продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Споживання електроенергії залишається високим. Причина – утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. 

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00", — закликали в Міненерго.

Нагадаємо, раніше нардеп пояснив, чому окупанти б’ють по енергетиці.

Також у ДТЕК пояснили, чи вимикатимуть світло за графіками.

Київ Міненерго електроенергія Чернігів відключення світла світло
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
