Атака на енергосистему — чи запроваджуються графіки відключення світла

Чи вимикатимуть світло за графіками — пояснення ДТЕК
У ДТЕК закликали українців довіряти лише офіційній інформації щодо відключення світла. Й уточнили, що інформація про запровадження графіків відключення світла не відповідає дійсності.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у п’ятницю, 10 жовтня.
Заява ДТЕК
"Сьогодні у мережі, особливо в Telegram-каналах, масово поширюються неправдиві повідомлення про графіки. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", — йдеться в повідомленні.
У компанії пообіцяли, що першими повідомлять про застосування графіків відключень в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
