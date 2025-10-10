Відео
Головна Новини дня Чи вимикатимуть світло за графіками — пояснення ДТЕК

Чи вимикатимуть світло за графіками — пояснення ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 15:55
Атака на енергосистему — чи запроваджуються графіки відключення світла
Львівське кафе під час відключення світла. Фото: Юрко Дячишин / Facebook

У ДТЕК закликали українців довіряти лише офіційній інформації щодо відключення світла. Й уточнили, що інформація про запровадження графіків відключення світла не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у п’ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:
ДТЕК
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Заява ДТЕК

"Сьогодні у мережі, особливо в Telegram-каналах, масово поширюються неправдиві повідомлення про графіки. Будь ласка, довіряйте лише офіційним джерелам", — йдеться в повідомленні.

У компанії пообіцяли, що першими повідомлять про застосування графіків відключень в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.   

Нагадаємо, ми писали, в яких областях ситуація зі світлом найскладніша.

Також нардеп пояснив, чому Росія б’є по енергетиці.

електроенергія ДТЕК енергетика відключення світла світло
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
