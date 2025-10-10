Атака на энергосистему — вводятся ли графики отключения света

Львовское кафе во время отключения света. Фото: Юрий Дячишин / Facebook

В ДТЭК призвали украинцев доверять только официальной информации об отключении света. И уточнили, что информация о введении графиков отключения света не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в пятницу, 10 октября.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Заявление ДТЭК

"Сегодня в сети, особенно в Telegram-каналах, массово распространяются ложные сообщения о графиках. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении.

В компании пообещали, что первыми сообщат о применении графиков отключений в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

