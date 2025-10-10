Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будут ли выключать свет по графикам — объяснение ДТЭК

Будут ли выключать свет по графикам — объяснение ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 15:55
Атака на энергосистему — вводятся ли графики отключения света
Львовское кафе во время отключения света. Фото: Юрий Дячишин / Facebook

В ДТЭК призвали украинцев доверять только официальной информации об отключении света. И уточнили, что информация о введении графиков отключения света не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:
ДТЕК
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Заявление ДТЭК

"Сегодня в сети, особенно в Telegram-каналах, массово распространяются ложные сообщения о графиках. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", — говорится в сообщении.

В компании пообещали, что первыми сообщат о применении графиков отключений в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Напомним, мы писали, в каких областях ситуация со светом самая сложная.

Также нардеп объяснил, почему Россия бьет по энергетике.

электроэнергия ДТЭК энергетика отключения света свет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации