Главная Новости дня Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

Атака на энергосистему — где самая сложная ситуация

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 13:21
В каких областях действуют графики отключения света 10 октября
Светлана Гринчук на объекте генерации, который ночью атаковала РФ. Фото: Светлана Гринчук / Facebook

По состоянию на 12:00 отменены специальные графики аварийных отключений электроэнергии в Харькове, Полтаве и Сумах, но обычные графики продолжают действовать. Также энергетики вернули свет 270 тысячам абонентов в Киеве.

Об этом написала министр энергетики Украины Светлана Гринчук на своей странице в Facebook в пятницу, 10 октября.

Также завершены восстановительные работы после ночной атаки в Павлограде на Днепропетровщине.

"Энергетики немедленно начали оценку ущерба и ремонтные работы, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", — отметила министр.

Также Гринчук напомнила, что ровно три года назад — день в день — 10 октября наша энергосистема пережила одну из первых массированных атак. А сегодня Россия продолжает использовать холод и темноту как инструмент террора.

Самая сложная ситуация с энергетикой сейчас на Киевщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, Черниговщине. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье.

"Враг постоянно меняет тактику и прибегает к массированным атакам на один объект большим количеством дронов или ракет. Энергетики имеют четкие инструкции, как действовать при различных обстоятельствах. Продолжаем коммуницировать с международными партнерами для усиления защиты энергетической инфраструктуры и укрепления нашей энергетической устойчивости", — добавила она.

Напомним, в Киеве в результате атаки повреждены трансформаторы на ТЭЦ.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал украинцев готовиться к тяжелой зиме.

Киев энергосистема Россия отключения света Светлана Гринчук
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
