У яких областях діють графіки відключення світла 10 жовтня

Світлана Гринчук на об’єкті генерації, який вночі атакувала РФ. Фото: Світлана Гринчук / Facebook

Станом на 12:00 скасовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти. Також енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві.

Про це написала міністерка енергетики України Світлана Гринчук на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 10 жовтня.

Також завершені відновлювальні роботи після нічної атаки в Павлограді на Дніпропетровщині.

"Енергетики негайно розпочали оцінку збитків та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців", — зазначила міністерка.

Також Гринчук нагадала, що рівно три роки тому — день у день — 10 жовтня наша енергосистема пережила одну з перших масованих атак. А сьогодні Росія продовжує використовувати холод і темряву як інструмент терору.

Найскладніша ситуація з енергетикою зараз на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині. Непростою ситуація є також на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

"Ворог постійно змінює тактику і вдається до масованих атак на один об’єкт великою кількістю дронів або ж ракет. Енергетики мають чіткі інструкції, як діяти за різних обставин. Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості", — додала вона.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки пошкоджено трансформатори на ТЕЦ.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав українців готуватися до важкої зими.