На Черниговщине действуют графики отключения света

Электространция. Фото: Минэнерго

Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах аварийные отключения не применяются. Однако "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом двух очередей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 11 октября.

Какова ситуация в энергосистеме

"По городу Киеву энергетики вернули свет для более 800 тысяч семей. Есть локальные аварии. Энергетики продолжают работать над точечными заявками. Также этой ночью враг в очередной раз совершил обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области. На утро есть обесточенные потребители в Одесской области", — говорится в сообщении.

В то же время продолжаются восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Потребление электроэнергии остается высоким. Причина — содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00", — призвали в Минэнерго.

