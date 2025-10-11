Видео
Главная Новости дня В каких областях действуют графики отключения света — Минэнерго

В каких областях действуют графики отключения света — Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 14:31
На Черниговщине действуют графики отключения света
Электространция. Фото: Минэнерго

Сейчас во всех пострадавших от обстрелов регионах аварийные отключения не применяются. Однако "Черниговоблэнерго" вынужденно применяет почасовые отключения объемом двух очередей.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 11 октября.

Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме

"По городу Киеву энергетики вернули свет для более 800 тысяч семей. Есть локальные аварии. Энергетики продолжают работать над точечными заявками. Также этой ночью враг в очередной раз совершил обстрел города Нежин Черниговской области и Одесской области. На утро есть обесточенные потребители в Одесской области", — говорится в сообщении.

В то же время продолжаются восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Потребление электроэнергии остается высоким. Причина — содержание облачной погоды на всей территории Украины. Это обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

"Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00", — призвали в Минэнерго.

Напомним, ранее нардеп объяснил, почему оккупанты бьют по энергетике.

Также в ДТЭК объяснили, будут ли выключать свет по графикам.

