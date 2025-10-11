РФ убила энергетиков на Черниговщине - фото Руслана Дейнеги и Анатолия Савченко

Авто энергетиков, которое атаковали дроны РФ 10 октября 2025 года. Фото: АО "Черниговоблэнерго"

В Минэнерго опубликовали фотографии погибших от российской атаки 10 октября двух работников "Черниговоблэнерго". Авто, в котором ехали энергетики атаковал "Ланцет".

Об этом сообщает Минэнерго в субботу, 11 октября.

Реклама

Читайте также:

Детали атаки

"Вечером 10 октября бригада энергетиков возвращалась после восстановительных работ на Черниговщине. В это время враг атаковал их ударными дронами, вероятно типа "Ланцет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после первого взрыва, когда энергетики бросились помогать своему тяжело раненому коллеге, российские войска нанесли повторный, целенаправленный удар.

Кто погиб в результате атаки

В результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко, 1976 года рождения, погиб на месте. Его коллега, водитель Руслан Дейнега, 1978 года рождения, скончался от полученных ранений в больнице. Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью.

Их коллеги получили ранения. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Враг также обстрелял местную пожарную команду, которая прибыла на место трагедии.

"Светлая память героям, которые до последнего вздоха несли свет украинцам", — написали в Минэнерго.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил атаку на украинскую энергетику с главой США Дональдом Трампом.

Также мы писали, где действуют графики отключения электроэнергии.