Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Атака на авто Черниговоблэнерго — что известно о погибших

Атака на авто Черниговоблэнерго — что известно о погибших

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 17:40
РФ убила энергетиков на Черниговщине - фото Руслана Дейнеги и Анатолия Савченко
Авто энергетиков, которое атаковали дроны РФ 10 октября 2025 года. Фото: АО "Черниговоблэнерго"

В Минэнерго опубликовали фотографии погибших от российской атаки 10 октября двух работников "Черниговоблэнерго". Авто, в котором ехали энергетики атаковал "Ланцет".

Об этом сообщает Минэнерго в субботу, 11 октября.

Реклама
Читайте также:

Детали атаки

"Вечером 10 октября бригада энергетиков возвращалась после восстановительных работ на Черниговщине. В это время враг атаковал их ударными дронами, вероятно типа "Ланцет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после первого взрыва, когда энергетики бросились помогать своему тяжело раненому коллеге, российские войска нанесли повторный, целенаправленный удар.

Кто погиб в результате атаки

В результате атаки водитель-машинист крана Анатолий Савченко, 1976 года рождения, погиб на месте. Его коллега, водитель Руслан Дейнега, 1978 года рождения, скончался от полученных ранений в больнице. Врачи боролись до последнего, но травмы были несовместимы с жизнью.

Их коллеги получили ранения. Сейчас они госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Враг также обстрелял местную пожарную команду, которая прибыла на место трагедии.

"Светлая память героям, которые до последнего вздоха несли свет украинцам", — написали в Минэнерго.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил атаку на украинскую энергетику с главой США Дональдом Трампом.

Также мы писали, где действуют графики отключения электроэнергии.

электроэнергия Черниговская область дроны война в Украине энергетика атака
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации