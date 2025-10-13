Відео
Головна Новини дня Зеленський закликав пришвидшити постачання ППО — Росія має план

Зеленський закликав пришвидшити постачання ППО — Росія має план

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:53
Зеленський закликав союзників швидше ухвалити рішення щодо ППО і ракет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів ухвалити рішення щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет у "найближчі тижні", наголосивши, що саме це може захистити критичну енергетичну інфраструктуру від цілеспрямованого терору. За словами голови держави, мета кремлівського диктатора Володимира Путіна — психологічно тиснути на українців до настання зими.

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на 71-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Читайте також:

Зеленський просить пришвидшити постачання засобів ППО Україні

"До зими Путін хоче цим терором зламати наш опір. Ми не маємо цього допустити. Тож я прошу вас у парламентах і урядах відстоювати сильнішу ППО та ракети, які нам потрібні. Рішення щодо систем і ракет потрібні в найближчі тижні. Росія має зрозуміти — тероризувати країни безкарно не вийде", — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави повідомив, що вчора вдруге за два дні спілкувався з президентом США Дональдом Трампом і обговорював конкретні потреби: протиповітряні засоби, систему Patriot, крилаті ракети Tomahawk, постачання енергообладнання та заходи щодо припинення купівлі нафти в країни-агресора партнерами. У розмові з американським лідером Зеленський окремо торкнувся програми PURL, пояснивши, що саме завдяки їй вдається купувати американську зброю, зокрема ракети для систем Patriot.

Зеленський зауважив, що навіть аргументи внутрішньополітичного характеру не можуть переважати над безпековими інтересами.

"Навіть якщо угорці кажуть, що це допоможе на виборах, це підриває безпеку їхньої країни та Європи. Для Путіна кожен мільярд важливий. Не можна бути частиною вільного світу і фінансувати тих, хто хоче його знищити", — наголосив президент. 

Нагадаємо, про російські плани щодо атак по енергосистемі України висловися також глава МЗС Андрій Сибіга. 

Росія не припиняє атаки на енергооб'єкти — сьогодні сталося екстрене вимкнення електроенергії у двох областях України. 

Раніше Володимир Зеленський попереджав, як Росія готується бити по енергетиці України взимку. 

Тим часом в ЦПД попередили, що Росія уже готує інформаційну кампанію для психологічного тиску щодо вимкнень електроенергії та колапсу з опалювальним сезоном.

Володимир Зеленський електроенергія ППО енергосистема Росія PURL
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
