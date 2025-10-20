Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Дании Фредериксен

Зеленский обсудил с премьером Дании оборонное сотрудничество
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В частности, стороны обсудили оборонное сотрудничество.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Фредериксен
Украинский лидер отметил, что очень ценит поддержку со стороны Дании и Фредериксен.
"Координируем нашу активность в дипломатии, и это помогает. Много делаем вместе и для того, чтобы укрепить наши страны. Украинско-датское оборонное сотрудничество является образцом по некоторым направлениям", — подчеркнул Зеленский.
Стороны также обсудили планы на эту неделю, поскольку будет много встреч и переговоров в Европе.
