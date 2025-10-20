Видео
Видео

Зеленский обсудил с премьером Дании оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил с премьером Дании оборонное сотрудничество

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 17:36
обновлено: 17:49
Зеленский обсудил оборонное сотрудничество с премьером Дании Фредериксен
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 октября, провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. В частности, стороны обсудили оборонное сотрудничество.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Фредериксен

Украинский лидер отметил, что очень ценит поддержку со стороны Дании и Фредериксен.

"Координируем нашу активность в дипломатии, и это помогает. Много делаем вместе и для того, чтобы укрепить наши страны. Украинско-датское оборонное сотрудничество является образцом по некоторым направлениям", — подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили планы на эту неделю, поскольку будет много встреч и переговоров в Европе.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 20 октября глава государства провел заседание Ставки, на котором обсудили энергосистему Украины и газовую сферу.

Ранее Зеленский объяснил, почему Украина не будет соглашаться на условия России по территориям.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
