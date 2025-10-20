Зеленський обговорив оборонну співпрацю з премʼєром Данії Фредеріксен

Зеленський обговорив з премʼєром Данії оборонну співпрацю
Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 жовтня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, сторони обговорили оборонну співпрацю.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Розмова Зеленського з Фредеріксен
Український лідер зауважив, що дуже цінує підтримку з боку Данії та Фредеріксен.
"Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни. Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами", — наголосив Зеленський.
Сторони також обговорили плани на цей тиждень, оскільки буде багато зустрічей і перемовин у Європі.
