Україна
Зеленський обговорив з премʼєром Данії оборонну співпрацю

Зеленський обговорив з премʼєром Данії оборонну співпрацю

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 17:36
Оновлено: 17:49
Зеленський обговорив оборонну співпрацю з премʼєром Данії Фредеріксен
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у понеділок, 20 жовтня, провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Зокрема, сторони обговорили оборонну співпрацю.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського з Фредеріксен

Український лідер зауважив, що дуже цінує підтримку з боку Данії та Фредеріксен.

"Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни. Українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами", — наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили плани на цей тиждень, оскільки буде багато зустрічей і перемовин у Європі.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 жовтня глава держави провів засідання Ставки, на якому обговорили енергосистему України та газову сферу.

Раніше Зеленський пояснив, чому Україна не буде погоджуватися на умови Росії щодо територій.

