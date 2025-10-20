Зеленський поїде до Лондону на переговори Коаліції охочих

Зеленський поїде до Лондона на "Коаліцію охочих", — ЗМІ
Цього тижня український лідер Володимир Зеленський відвідає Лондон. Відомо, що там відбудуться переговори "Коаліції охочих".
Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, у понеділок, 20 жовтня.
Зеленський поїде до Лондона
Раніше лідер Франції Емманюель Макрон повідомив, що у пʼятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться "Коаліція охочих".
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський прибуде на переговори цього тижня.
"Коаліція охочих" має на меті об’єднати країни задля підтримки мирної угоди в Україні.
Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонну співпрацю та активність у дипломатії.
Також сьогодні глава держави провів засідання Ставки. Серед основних тем була енергосистема та сфера газу.
