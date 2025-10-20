Відео
Головна Новини дня Зеленський поїде до Лондона на "Коаліцію охочих", — ЗМІ

Зеленський поїде до Лондона на "Коаліцію охочих", — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 18:57
Оновлено: 19:16
Зеленський поїде до Лондону на переговори Коаліції охочих
Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Цього тижня український лідер Володимир Зеленський відвідає Лондон. Відомо, що там відбудуться переговори "Коаліції охочих".

Про це повідомляє SkyNews із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, у понеділок, 20 жовтня.

Читайте також:

Зеленський поїде до Лондона

Раніше лідер Франції Емманюель Макрон повідомив, що у пʼятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться "Коаліція охочих".

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Зеленський прибуде на переговори цього тижня.

"Коаліція охочих" має на меті об’єднати країни задля підтримки мирної угоди в Україні.

Нагадаємо, 20 жовтня Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен оборонну співпрацю та активність у дипломатії.

Також сьогодні глава держави провів засідання Ставки. Серед основних тем була енергосистема та сфера газу.

